Вражеский удар рф по Селидовому в Донецкой области: повреждено около полусотни домов

В результате ракетной атаки армии рф на Селидово Донецкой области в ночь на 12 марта две женщины получили ранения, повреждены по меньшей мере 59 гражданских объектов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Селидово: Повреждено уже около полусотни домов. Ранены две женщины. Разрушениям подверглись по меньшей мере 59 гражданских объектов, из них 48 жилых домов - 18 многоквартирных и 30 частных - говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, один частный дом был уничтожен прямым попаданием ракеты. В момент взрыва внутри были два пожилых человека. Им оказана помощь сотрудниками полиции и ГСЧС.

Дополнение

Полицейские собрали доказательства военного преступления рф. Правовая квалификация - ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним

В Донецкой области россияне ночью ударили 6 ракетами С-300 по Селидовому.