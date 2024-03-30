Вражеские силы атакуют Одесскую область

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  108392 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  110461 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  112943 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  235585 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134830 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133774 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153286 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143126 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145272 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153348 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  620139 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  568844 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  580390 просмотра

Вражеские силы атакуют Одесскую область

рф атакует Одесскую область, о чем сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Война •   •  2161 просмотра
Вражеские силы атакуют Одесскую область

НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

В IV квартале 2023 года страховые премии выросли на 22%, активы кредитных союзов - на 10,7%, а активы финансовых компаний - на 2,7%.

Общество •   •  2137 просмотра
НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.

Война •   •  4219 просмотра
Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

Беспилотники рф движутся к Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые движутся со стороны Черного моря в направлении Одесской области (Татарбунарский район).

Война •   •  5867 просмотра
Беспилотники рф движутся к Одесской области

Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

Военно-воздушные силы Украины обнаружили группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях.

Война •   •  5952 просмотра
Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"

Активная волна российских ботов в Facebook пытается ложно связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной, обвиняя "ненормальных украинских патриотов" в совершении нападения.

Война •   •  7106 просмотра
российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"

российские беспилотники направляются через Днепропетровскую область на север

Воздушные Силы информируют, что беспилотники движутся на север через Днепропетровскую область.

Война •   •  7757 просмотра
российские беспилотники направляются через Днепропетровскую область на север

Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях

Отчет ООН предупреждает о приближении голодного кризиса на севере Газы, где более 2 миллионов человек сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, в то время как Израиль отрицает достоверность отчета и обвиняет ХАМАС в манипуляциях.

Война •   •  8505 просмотра
Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.

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российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины.

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Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах