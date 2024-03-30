Вражеские силы атакуют Одесскую область

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В IV квартале 2023 года страховые премии выросли на 22%, активы кредитных союзов - на 10,7%, а активы финансовых компаний - на 2,7%.
Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины
российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.
Беспилотники рф движутся к Одесской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые движутся со стороны Черного моря в направлении Одесской области (Татарбунарский район).
Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях
Военно-воздушные силы Украины обнаружили группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях.
российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"
Активная волна российских ботов в Facebook пытается ложно связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной, обвиняя "ненормальных украинских патриотов" в совершении нападения.
российские беспилотники направляются через Днепропетровскую область на север
Воздушные Силы информируют, что беспилотники движутся на север через Днепропетровскую область.
Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях
Отчет ООН предупреждает о приближении голодного кризиса на севере Газы, где более 2 миллионов человек сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, в то время как Израиль отрицает достоверность отчета и обвиняет ХАМАС в манипуляциях.
российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState
Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.
Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины.