Вражеские силы атакуют Одесскую область

Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях

Отчет ООН предупреждает о приближении голодного кризиса на севере Газы, где более 2 миллионов человек сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, в то время как Израиль отрицает достоверность отчета и обвиняет ХАМАС в манипуляциях.