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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеская авиация активизировалась на северо-востоке: что известно

Вражеская авиация активизировалась на северо-востоке: что известно

Киев  •  УНН

 • 2609 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза авиаударов по прифронтовым территориям, население призывают соблюдать меры безопасности.

Зафиксирована активность вражеской авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противник может использовать авиационные средства для осуществления ударов по прифронтовым территориям. 

Военные призывают население к повышенной осторожности и соблюдению мер безопасности в случае опасности. Подобная авиационная активность повышает риск ударов, поэтому население должно находиться в укрытиях в случае сигнала об опасности. 

Вражеская авиация ночью нанесла серию бомбовых ударов по пригороду Харькова: спасатели показали последствия2 окт. 2024, 05:58 • 33262 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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