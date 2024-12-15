Вражеская авиация активизировалась на северо-востоке: что известно
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза авиаударов по прифронтовым территориям, население призывают соблюдать меры безопасности.
Зафиксирована активность вражеской авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что противник может использовать авиационные средства для осуществления ударов по прифронтовым территориям.
Военные призывают население к повышенной осторожности и соблюдению мер безопасности в случае опасности. Подобная авиационная активность повышает риск ударов, поэтому население должно находиться в укрытиях в случае сигнала об опасности.
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