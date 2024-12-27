враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции - ЦНС

В честь 80-летия завершения второй мировой войны кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом", спекулируя на исторических вопросах, для оправдания своей агрессии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

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Отмечается, что для этого россияне планируют привлекать своих агентов влияния в мире, которые должны своим присутствием на этих акциях формировать имидж рф - как страны, которая является главным борцом с нацизмом.

В феврале россияне планируют телемост в честь годовщины конференции в Ялте. Телемост должен состояться между студиями и Симферополем и студиями в Великобритании, Франции и США. На нем оккупанты планируют распространить месседжи о нацизме в Украине и о том, что современный мировой порядок устарел - говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС, сейчас враг ищет партнеров на Западе, кто разыграет с ними этот спектакль.

Напомним

С 1 января 2025 года украинцы без российского паспорта на оккупированных территориях получат статус иностранцев. Им придется стать на миграционный учет или получить разрешение на временное проживание.