Враг атаковал Запорожье — под ударом гаражный кооператив
Киев • УНН
Россияне в ночь на 10 августа атаковали Запорожье, нанеся удар по территории гаражного кооператива. Возник пожар, повреждено здание, предварительно, пострадавших нет.
Враг в ночь на понедельник, 10 августа, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне нанесли удар по территории гаражного кооператива.
Произошёл пожар. Также взрывной волной повреждено здание. Предварительно, пострадавших нет
Напомним
7 августа двое спасателей пострадали в результате повторной атаки россиян на Запорожский район.
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