Враг атаковал Запорожье — под ударом гаражный кооператив

Враг в ночь на понедельник, 10 августа, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне нанесли удар по территории гаражного кооператива.

Произошёл пожар. Также взрывной волной повреждено здание. Предварительно, пострадавших нет — констатировал Фёдоров.

Напомним

7 августа двое спасателей пострадали в результате повторной атаки россиян на Запорожский район.

В Запорожской области два населённых пункта остались без света из-за атак рф