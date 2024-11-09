Враг атаковал Сумскую область: 8 человек получили ранения
Киев • УНН
За сутки силы противника совершили 57 атак по Сумской области, в результате которых зафиксировано 129 взрывов. Больше всего пострадала Краснопольская громада, где повреждены школа, лицей и другие объекты, ранены 8 гражданских.
В течение суток вражеские войска совершили 57 атак по Сумской области, зафиксировано 129 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Под удар попали населенные пункты Сумской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Путивльской, Шалигинской, Дружбовской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской громад.
Больше всего пострадали Хотинская, Белопольская и Краснопольская громады. В Хотинской громаде враг нанес авиаудары и обстрелы из минометов, а также атаковал беспилотниками. В Белопольской громаде было зафиксировано 19 взрывов от сброса боеприпасов с БПЛА, 43 - от минометных обстрелов, а также три взрыва от FPV-дронов.
Наибольшие разрушения понесла Краснопольская громада, где обстрелы повредили жилые дома, магазин, две аптеки, школу, лицей и несколько автомобилей. В результате этих атак пострадали пятеро мирных жителей.
Кроме этого, под огонь попали и другие общины Сумщины: в Сумской общине был зафиксирован ракетный удар баллистической ракетой, что привело к ранению трех гражданских и разрушению нежилых зданий.
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