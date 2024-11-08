На Сумщине женщину вытащили из-под завалов после авиаудара по Краснопольской громаде
Киев • УНН
В результате вражеского авиаудара по Краснопольской громаде на Сумщине женщина оказалась под завалами дома. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавшую и передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.
На Сумщине спасатели деблокировали женщину, которая находилась под завалами разрушенного дома. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня Сумскую область в очередной раз всколыхнули вражеские атаки: в Краснопольской громаде вражеская авиация нанесла разрушительные удары, повредившие инфраструктуру. Под обстрелами оказались дома мирных граждан, учебное заведение, а также несколько гражданских автомобилей.
В результате обстрела женщина оказалась под завалами своего дома. Прибыв на место, спасатели ГСЧС провели операцию по деблокированию пострадавшей, которую передали медикам для оказания неотложной помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие районы были тщательно обследованы на предмет новых опасностей.
Также сотрудники ГСЧС работали на месте ракетного удара, который был нанесен по объекту критической инфраструктуры в пределах Сумской общины.
Враг ударил баллистикой по критической инфраструктуре на Сумщине - ОВА8 ноября 2024, 16:52 • 13327 просмотров