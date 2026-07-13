Враг атаковал Полтавщину дронами, есть жертва и раненые. Последствия документируют полиция и СБУ
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников на Гадячскую общину погибла 73-летняя женщина, ранены 66-летняя женщина и 22-летний мужчина. Один из БПЛА попал в частный дом.
Полиция и СБУ Полтавщины документируют последствия вражеской атаки БПЛА, в результате которой один человек погиб, двое ранены, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
13 июля российские войска атаковали беспилотниками территорию Гадячской общины Миргородского района. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Один из беспилотников попал в частный жилой дом, который получил частичные разрушения. Ранения получили 66-летняя женщина и 22-летний мужчина, находившиеся на территории домовладения.
Тяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Женщина скончалась в больнице.
Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На местах происшествий работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства военного преступления рф.
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