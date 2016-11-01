ВР отменила повышение зарплат депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховная Рада отменила решение, которое предусматривало повышение зарплат депутатов. За соответствующий проект постановления проголосовали 264 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Указанное постановление предусматривает отмену 3 и 4 пункта постановления о принятии проекта Бюджета-2017, которыми и предполагалось повышение зарплат народным депутатам.
Ранее ВР включила в повестку дня постановление об отмене повышения зарплат депутатов.
Напомним, 1 ноября украинский парламент утвердил повестку дня на текущую сессию.