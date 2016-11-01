ВР скасувала підвищення зарплат депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада скасувала рішення, яке передбачало підвищення зарплат депутатів. За відповідний проект постанови проголосували 264 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Вказана постанова передбачає скасування 3 та 4 пункту постанови про ухвалення проекту Бюджету-2017, якими і передбачалося підвищення зарплат народним депутатам.
Раніше ВР включила до порядку денного постанову про скасування підвищення зарплат депутатів.
Нагадаємо, 1 листопада український парламент затвердив порядок денний на поточну сесію.