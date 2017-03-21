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Актуальное
ВР поддержала закон о Фонде энергоэффективности в первом чтении

ВР поддержала закон о Фонде энергоэффективности в первом чтении

Киев • УНН

 • 8188 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О фонде энергоэффективности". За это решение проголосовали 227 народных депутатов, передает УНН.

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"Фонд энергоэффективности - ключевой инструмент комплексной реформы энергоэффективности. Он дает людям финансовые инструменты и технические решения, которые уменьшат потребление энергоресурсов и расходы на коммунальные услуги. Нам очень важен этот закон, как технический и финансовый инструмент, который позволит эффективно использовать средства государственного бюджета и привлечь международную помощь ", - сказал во время выступления в ВР вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он добавил, что ЕС четко подтвердил свою готовность поддерживать финансовое наполнение Фонда энергоэффективности .

Согласно пояснительной записке, целью документа является определение основных принципов создания и деятельности Фонда энергоэффективности путем установления четкой и прозрачной структуры для его функционирования и финансового обеспечения.

Также указано, что предполагается создание внутренней организационной структуры, состоящей из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов. Наблюдательный совет включает в себя 3 представителя Кабинета министров Украины, 3 независимых представителя и 1 представителя доноров. Дирекция фонда состоит из трех директоров - директора, финансового директора и технического директора.

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