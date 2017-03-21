ВР підтримала закон про Фонд енергоефективності у першому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект "Про фонд енергоефективності". За це рішення проголосували 227 народних депутатів, передає УНН.
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"Фонд енергоефективності – ключовий інструмент комплексної реформи енергоефективності. Він дає людям фінансові інструменти і технічні рішення, які зменшать споживання енергоресурсів та витрати на комунальні послуги. Нам дуже важливий цей закон, як технічний і фінансовий інструмент, який дасть можливість ефективно використати кошти державного бюджету та залучити міжнародну допомогу", - сказав під час виступу у ВР віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Він додав, що ЄС чітко підтвердив свою готовність підтримувати фінансово наповнення Фонду енергоефективності.
Згідно з пояснювальною запискою, метою документа є визначення основних засад створення та діяльності Фонду енергоефективності через встановлення чіткої та прозорої структури для його функціонування та фінансового забезпечення.
Також вказано, що передбачається створення внутрішньої організаційної структури, що складається за наглядової ради, дирекції, технічного та фінансового офісів. Наглядова рада включає в себе 3 представника Кабінету міністрів України, 3 незалежних представника та 1 представника донорів. Дирекція фонду складається з трьох директорів – директора, фінансового директора та технічного директора.