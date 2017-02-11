ВР может рассмотреть вопрос введения пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ - СМИ

По ее словам, уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

"В 2016-м с населением было заключено 36 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше - 102,6 млн грн. На фоне более 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно", - говорится в статье.

Ю.Самаева отмечает, что власть придумывает различные способы мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ от мирной, но неэффективной реструктуризации, до пугающего, но юридически сложного ареста имущества должников. Одним из предложенных механизмов в этой области стало введение пени для неплательщиков.

"Новая редакция закона жилищно-коммунальных услугах, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. С одной стороны, размер пени кажется относительно небольшим, если речь идет о платежке в полторы тысячи и задолженности в несколько месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев "накапывает" 36,5% годовых), с другой - если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет", - подытожила она.

Напомним, убытки украинских предприятий ЖКХ с 2014 года постоянно растут, что делает модернизацию отрасли практически невозможной.