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ВР може розглянути питання введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14728 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу по ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва, передає УНН.

ВР може розглянути питання введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ - ЗМІ

За її словами, рівень оплати українцями послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п'ятирічну "розстрочку" на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

"У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила й того менше — 102,6 млн грн. На тлі більш як 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік виглядають ці ініціативи, м'яко кажучи, блідо", - йдеться в статті.

Ю.Самаєва зазначає, що влада вигадуэ різноманітні способи мотивувати громадян платити по боргам за ЖКГ: від мирної, але неефективноъ реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників. Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників.

"Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку в півтори тисячі й заборгованість у кілька місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців "накапує" 36,5% річних), з іншого — якщо в сім'ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане", - підсумовує вона.

Нагадаємо, збитки українських підприємств ЖКГ із 2014 року постійно зростають, що робить модернізацію галузі практично неможливою.

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