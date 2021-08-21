Впервые за всю историю наблюдений в Гренландии выпал дождь

КИЕВ. 21 августа. УНН. Ученые заявили, что в первый раз за всю историю наблюдений, дождь выпал в самой высокой точке ледникового покрова Гренландии, что является еще одним тревожным признаком потепления ледяного покрова, который уже тает с нарастающей скоростью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.