На одном из киевских рынков во время пожара пострадали два человека

На территории одного из киевских рынков во время пожара в субботу пострадали два человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет УНН.

16 ноября в 18:44 поступило сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича, - указано в сообщении.

Детали

Как отмечается, на территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание было ликвидировано в 19:50 на площади 50 кв. м.

Также сообщается, что после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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