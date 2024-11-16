На одном из киевских рынков во время пожара пострадали два человека
Киев • УНН
На рынке по улице Николая Кибальчича в Киеве произошел пожар в торговом павильоне на площади 50 кв.м. Два человека пострадали, один госпитализирован, причины возгорания устанавливаются.
На территории одного из киевских рынков во время пожара в субботу пострадали два человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет УНН.
16 ноября в 18:44 поступило сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича,
Детали
Как отмечается, на территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание было ликвидировано в 19:50 на площади 50 кв. м.
Также сообщается, что после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
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