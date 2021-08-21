Вперше за всю історію спостережень в Гренландії випав дощ

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вчені заявили, що впереше за всю історію спостережень, дощ випав в найвищій точці льодовикового покриву Гренландії, що є ще однією тривожною ознакою потепління для крижаного покриву, який вже тане з наростаючою швидкістю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.