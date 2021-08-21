Вперше за всю історію спостережень в Гренландії випав дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вчені заявили, що впереше за всю історію спостережень, дощ випав в найвищій точці льодовикового покриву Гренландії, що є ще однією тривожною ознакою потепління для крижаного покриву, який вже тане з наростаючою швидкістю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
“Це поганий знак для крижаного покриву, — сказав гляциіолог з обсерваторії Землі Ламонт-Доерті Колумбійського університету Індрані Дас. — Вода на льоду — це погано... Це робить крижаний покрив більш схильним до танення поверхні”.
Деталі
Вода не тільки тепліше звичайного снігу, а й темніше — тому поглинає більше сонячного світла, а не відображає його.
Ця тала вода тече в океан, викликаючи підвищення рівня моря. За оцінками вчених, танення льодовикового щита Гренландії — другого за величиною в світі після Антарктиди — вже викликало глобальне підвищення рівня моря на 25% за останні кілька десятиліть.
Очікується, що ця частка буде зростати в міру підвищення глобальної температури.
За словами вчених з Національного центру даних по снігу і льоду США, дощ йшов протягом декількох годин на вершині льодовикового покриву висотою 3 216 метрів 14 серпня, де температура залишалася вище нуля протягом дев’яти годин.
Температура на крижаній шапці майже ніколи не піднімається вище нуля. В цілому за три дні, з 14 по 16 серпня, над Гренландією випала найбільша кількість опадів з моменту початку реєстрації в 1950 році.
Дощ і високі температури викликали велике танення по всьому острову, в результаті чого 15 серпня втрата маси поверхневого льоду була в сім разів вищою середнього показника середини серпня.
Доповнення
В кінці липня в Гренландії сталося масове танення льоду, коли за один день розтануло досить льоду, щоб покрити 5-сантиметровим шаром води американський штат Флорида.
Поряд зі зростаючими повенями, пожежами та іншими екстремальними явищами це один з багатьох “тривожних дзвінків”, що сигналізують про необхідність скорочення викидів парникових газів.