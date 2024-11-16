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В Польше приняли присягу добровольцы "Украинского легиона"

В Польше приняли присягу добровольцы "Украинского легиона"

Киев  •  УНН

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На базе польского учебно-тренировочного центра добровольцы "Украинского легиона" присягнули на верность Украине. Военные начали интенсивную подготовку под руководством польских инструкторов.

В субботу, 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Республики Польша первая группа добровольцев "Украинского легиона" приняла Военную присягу на верность украинскому народу. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Принесение присяги - это одно из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести,

- подчеркнул представитель командования легиона Петр Горкуша.

Детали

Отмечается, что сейчас военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, который включает огневую подготовку (в частности элементы CQB - Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины. Тренировки проводят опытные польские инструкторы.

Напомним

Первая группа добровольцев "Украинского легиона" подписала контракты в Люблине и начала 35-дневную базовую подготовку. В рекрутинговый центр поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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