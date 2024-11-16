В Польше приняли присягу добровольцы "Украинского легиона"

В субботу, 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Республики Польша первая группа добровольцев "Украинского легиона" приняла Военную присягу на верность украинскому народу. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.



Принесение присяги - это одно из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести,