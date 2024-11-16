В Польше приняли присягу добровольцы "Украинского легиона"
Киев • УНН
На базе польского учебно-тренировочного центра добровольцы "Украинского легиона" присягнули на верность Украине. Военные начали интенсивную подготовку под руководством польских инструкторов.
В субботу, 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Республики Польша первая группа добровольцев "Украинского легиона" приняла Военную присягу на верность украинскому народу. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.
Принесение присяги - это одно из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести,
Детали
Отмечается, что сейчас военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, который включает огневую подготовку (в частности элементы CQB - Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины. Тренировки проводят опытные польские инструкторы.
Напомним
Первая группа добровольцев "Украинского легиона" подписала контракты в Люблине и начала 35-дневную базовую подготовку. В рекрутинговый центр поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.