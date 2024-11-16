Войска рф атаковали Никопольщину: пострадала 75-летняя женщина

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате обстрелов 16 ноября пострадала женщина, повреждены дома, транспортное предприятие, линии электропередачи и газопровод. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Обстрелы из «Градов» и артиллерии. Атаки беспилотниками. В течение дня Никопольщина была под вражеским ударом почти полтора десятка раз. Агрессор целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам,