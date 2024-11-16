Войска рф атаковали Никопольщину: пострадала 75-летняя женщина
Киев • УНН
Российские войска совершили около 15 атак по Никопольскому району из «Градов», артиллерии и беспилотников. Пострадала 75-летняя женщина, повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.
В Никопольском районе Днепропетровской области в результате обстрелов 16 ноября пострадала женщина, повреждены дома, транспортное предприятие, линии электропередачи и газопровод. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Обстрелы из «Градов» и артиллерии. Атаки беспилотниками. В течение дня Никопольщина была под вражеским ударом почти полтора десятка раз. Агрессор целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам,
Детали
Отмечается, что пострадала 75-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.
Также Лысак сообщил, что повреждены транспортное предприятие, пятиэтажка, 10 частных домов и 10 хозяйственных построек, 3 гаража, солнечные панели, теплица, линия электропередач и газопровод.
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