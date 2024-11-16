Войска рф нанесли 464 удара по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли 464 удара по Запорожской области, включая 24 авиаудара и 275 атак БпЛА. Зафиксировано разрушение жилых домов и инфраструктуры в 17 населенных пунктах.
В течение суток оккупанты нанесли 464 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил сообщил сообщил в четверг председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что войска рф осуществили 24 авиационных удара по Одаровке, Лобковом, Степном, Орехове, Темировке и Новоандреевке.
Также 275 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новониколаевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Гуляйполе.
6 ударов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку и Красное.
159 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Новодаровки и Малиновки
Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры,
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