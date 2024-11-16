Украина и Япония подписали соглашение об усилении взаимодействия в сфере безопасности
Киев • УНН
Украина и Япония подписали соглашение об усилении взаимодействия в сфере безопасности информации. Япония предоставила Украине помощь на 12,1 млрд долларов и планирует выделить еще 3 млрд из замороженных российских активов.
Во время встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей Украина и Япония подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности информации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
Стороны обсудили также перспективы украинско-японского сотрудничества и усиление санкций против рф.
Япония - среди лидеров в поддержке Украины. Общий объем помощи уже достиг 12,1 млрд долларов. Особенно важной для нас является поддержка энергетического сектора. Спасибо за переданное энергетическое оборудование и рассчитываем на дальнейшую помощь,
Он добавил, что другим ключевым направлением сотрудничества является гуманитарное разминирование. Шмыгаль отметил намерение Токио выделить 3 млрд долларов от использования замороженных российских активов в рамках инициативы G7.
Напомним
Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил неожиданный визит в Киев для переговоров с украинскими чиновниками. Визит происходит на фоне победы Трампа на выборах в США и участия северокорейских войск в войне.