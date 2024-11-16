Украина и Япония подписали соглашение об усилении взаимодействия в сфере безопасности

Во время встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей Украина и Япония подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности информации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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Стороны обсудили также перспективы украинско-японского сотрудничества и усиление санкций против рф.

Япония - среди лидеров в поддержке Украины. Общий объем помощи уже достиг 12,1 млрд долларов. Особенно важной для нас является поддержка энергетического сектора. Спасибо за переданное энергетическое оборудование и рассчитываем на дальнейшую помощь,