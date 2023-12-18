Возле антарктической станции вылупились первые птенцы субантарктических пингвинов

Первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году появились возле антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Сейчас из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ближайшие несколько месяцев на острове ожидается настоящий бэби-бум, ведь сейчас здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. Биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах 4,8 тыс. яиц.

В НАНЦ напомнили, что эти птицы высиживают яйца и птенцов по по очереди. Пока один из партнеров остается на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

Под полной опекой родителей малыши находятся около месяца. Затем начинают линять, объединяться в ясли и активно изучать окружающий окружающий мир. После окончания линьки они учатся плавать в океане и самостоятельно добывать себе пищу. До этого их кормят родители наловленным крылом.