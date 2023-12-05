Воздушные Силы опубликовали свежее видео противовоздушного боя по "шахедам"

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обнародовал свежее видео борьбы с "шахедами", запущенными россиянами вечером 5 декабря. Ролик он выложил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Сегодня воздушное командование "Юг" - в ударе! Уничтожают все - и вражеские самолеты, и ударные дроны! написал Олещук.

Он сообщил, что на видео - уничтожение российских ударных БпЛА на юге страны.

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Продолжаем противовоздушный бой по "шахедам". Результаты - утром! добавил командующий.

Напомним

В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз запустили "шахеды" по Украине. Движение российских дронов фиксировалось в северо-западном направлении.

По состоянию на 01.20 тревога звучит в центральных, южных, северных и восточных областях.