Воздушные Силы опубликовали свежее видео противовоздушного боя по "шахедам"
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины обнародовали видео, на котором видно, как их зенитные установки нацелены на российские ракеты "шахед", и заявили о продолжении обороны от таких атак.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обнародовал свежее видео борьбы с "шахедами", запущенными россиянами вечером 5 декабря. Ролик он выложил в своем телеграм-канале, передает УНН.
Сегодня воздушное командование "Юг" - в ударе! Уничтожают все - и вражеские самолеты, и ударные дроны!
Он сообщил, что на видео - уничтожение российских ударных БпЛА на юге страны.
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Продолжаем противовоздушный бой по "шахедам". Результаты - утром!
Напомним
В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз запустили "шахеды" по Украине. Движение российских дронов фиксировалось в северо-западном направлении.
По состоянию на 01.20 тревога звучит в центральных, южных, северных и восточных областях.
Воздушные Силы опубликовали свежее видео противовоздушного боя по "шахедам"
Военно-воздушные силы Украины обнародовали видео, на котором видно, как их зенитные установки нацелены на российские ракеты "шахед", и заявили о продолжении обороны от таких атак.
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