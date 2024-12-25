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Воздушная тревога распространилась на западные области

Воздушная тревога распространилась на западные области

Киев  •  УНН

 • 3200 просмотра

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксирован пуск крылатых ракет Х-101/555/55 с Каспийского направления самолетом Ту-95мс.

Воздушная тревога в Украине распространилась на западные области, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Ракетная опасность для западных областей", - сообщили в ВС ВСУ.

Воздушная тревога теперь раздается по всей Украине.

"Во Львовской области воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара с самолетов стратегической авиации. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - указал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях.

Напомним

Ранее мониторинговые каналы сообщили, что произошли повторные пуски крылатых ракет Х-101/555/55. Предварительно, повторный пуск крылатых ракет с Каспийского направления состоялся около 09:00 одним бортом Ту-95мс с "Энгельса".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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