Воздушная тревога распространилась на западные области
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксирован пуск крылатых ракет Х-101/555/55 с Каспийского направления самолетом Ту-95мс.
Воздушная тревога в Украине распространилась на западные области, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"Ракетная опасность для западных областей", - сообщили в ВС ВСУ.
Воздушная тревога теперь раздается по всей Украине.
"Во Львовской области воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара с самолетов стратегической авиации. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - указал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях.
Напомним
Ранее мониторинговые каналы сообщили, что произошли повторные пуски крылатых ракет Х-101/555/55. Предварительно, повторный пуск крылатых ракет с Каспийского направления состоялся около 09:00 одним бортом Ту-95мс с "Энгельса".