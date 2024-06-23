Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины
Киев • УНН
В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области23 июня 2024, 01:50 • 15687 просмотров
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