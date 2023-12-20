ВОЗ классифицирует JN.1 как штамм COVID с низким риском для здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник классифицировала штамм коронавируса JN.1 как "вариант, представляющий интерес", и сказала, что текущие данные показывают, что риск для общественного здравоохранения из-за этого варианта был низким, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По крайней мере два эксперта сказали Reuters, что хотя штамм может уклоняться от иммунитета и передаваться легче, чем другие циркулирующие ныне варианты, он не показал никаких признаков более тяжелого течения заболевания.

Несмотря на то, что с вариантом может быть больше случаев, JN.1 не представляет большего риска, сказал Эндрю Пекош, вирусолог в Школе общественного здравоохранения Johns Hopkins Bloomberg.

JN.1 ранее был классифицирован как "вариант, представляющий интерес" как часть родительской линии BA.2.86, но теперь его классифицировали как отдельный "вариант, представляющий интерес".

ВОЗ указала, что нынешние вакцины будут продолжать защищать от тяжелых заболеваний и смерти при JN.1 и других циркулирующих вариантах Covid-19.

Дополнение

JN.1 был впервые обнаружен в Соединенных Штатах в сентябре, согласно CDC.

На прошлой неделе Китай выявил семь случаев субварианта Covid.