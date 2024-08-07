Восстановление военных в звании: Президент подписал законопроект
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, позволяющий восстанавливать офицеров в воинском звании во время военного положения. Восстановление будет происходить независимо от штатной должности при условии положительной аттестации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения, офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №9316.
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании "Голос Украины".
Согласно законопроекту, во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше.
В случае отсутствия такого должностного лица (вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления и т.п.) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.
"До восстановления офицера в прежнем воинском звании и присвоения ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается. "Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием", - говорится в документе.
Напомним
Указанный законопроект был принят на заседании ВР 16 июля.