Восстановление военных в звании: Президент подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения, офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №9316.

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании "Голос Украины".

Согласно законопроекту, во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше.

В случае отсутствия такого должностного лица (вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления и т.п.) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.

"До восстановления офицера в прежнем воинском звании и присвоения ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается. "Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием", - говорится в документе.

Напомним

Указанный законопроект был принят на заседании ВР 16 июля.