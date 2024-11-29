Восковая фигура Конора Макгрегора убрана из музея в Дублине
Киев • УНН
Национальный музей восковых фигур в Дублине удалил из экспозиции фигуру Конора Макгрегора после обвинений в изнасиловании. Скульптура, установленная в 2017 году, была убрана через две недели после начала судебного разбирательства.
Национальный музей восковых фигур в Дублине убрал с экспозиции фигуру бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, которого ранее признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
"Будучи объектом семейного посещения, мы регулярно просматриваем наши экспонаты, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим ценностям и ожиданиям посетителей",
Сообщается, что восковая фигура Макгрегора больше не выставлена в "комнате спортивных икон". По информации, восковую фигуру убрали из поля зрения общественности две недели назад, вскоре после начала судебного разбирательства по иску Никиты хэнд против Макгрегора.
Скульптура Конора была установлена в Ирландском музее восковых фигур в 2017 году.
Напомним
Боец UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии по гражданскому иску в Дублине. Пострадавший получит компенсацию в размере 250 000 евро за инцидент 2018 года.