Восковая фигура Конора Макгрегора убрана из музея в Дублине

Национальный музей восковых фигур в Дублине убрал с экспозиции фигуру бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, которого ранее признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

"Будучи объектом семейного посещения, мы регулярно просматриваем наши экспонаты, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим ценностям и ожиданиям посетителей", - говорится в заявлении музея.

Сообщается, что восковая фигура Макгрегора больше не выставлена в "комнате спортивных икон". По информации, восковую фигуру убрали из поля зрения общественности две недели назад, вскоре после начала судебного разбирательства по иску Никиты хэнд против Макгрегора.

Скульптура Конора была установлена в Ирландском музее восковых фигур в 2017 году.

Напомним

Боец UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии по гражданскому иску в Дублине. Пострадавший получит компенсацию в размере 250 000 евро за инцидент 2018 года.