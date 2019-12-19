"Ворскла" лишилась двух игроков и выставила на трансфер еще четырех

Принято несколько кадровых решений. Клуб завершил сотрудничество с нападающими Рубином Хеба и Юрием Коломойцу.

Тренерский штаб не рассчитывает на целый ряд игроков, вследствие чего они будут выставлены на трансфер. Речь про Зураба Очигаву, Тараса Сакова, Хуанма Гарсию, Дмитрия Кравченко и Тодора Петровича.

По результатам осенней части сезона предложены новые соглашения Даниилу Каневцеву и Денису Васину.

Кроме того добавим, перед тренерами главной команды и селекционным отделом “Ворсклы” была поставлена задача усилиться минимум четырьмя квалифицированными исполнителями и уделить внимание развитию игроков дублирующего состава.