"Ворскла" лишилась двух игроков и выставила на трансфер еще четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По итогам встречи президента "Ворсклы" Романа Черняка и главного тренера Юрия Максимова были утверждены ближайшие планы, и изменения в составе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.
Принято несколько кадровых решений. Клуб завершил сотрудничество с нападающими Рубином Хеба и Юрием Коломойцу.
Тренерский штаб не рассчитывает на целый ряд игроков, вследствие чего они будут выставлены на трансфер. Речь про Зураба Очигаву, Тараса Сакова, Хуанма Гарсию, Дмитрия Кравченко и Тодора Петровича.
По результатам осенней части сезона предложены новые соглашения Даниилу Каневцеву и Денису Васину.
Кроме того добавим, перед тренерами главной команды и селекционным отделом “Ворсклы” была поставлена задача усилиться минимум четырьмя квалифицированными исполнителями и уделить внимание развитию игроков дублирующего состава.