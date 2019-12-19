"Ворскла" позбулася двох гравців та виставила на трансфер ще чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За підсумками зустрічі президента "Ворскли" Романа Черняка і головного тренера Юрія Максимова були затверджені найближчі плани, та зміни в складі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.
Прийнято кілька кадрових рішень. Клуб завершив співпрацю з нападниками Рубіном Хебаєм і Юрієм Коломойцем.
Тренерський штаб не розраховує на цілу низку гравців, унаслідок чого вони будуть виставлені на трансфер. Мова про Зураба Очігаву, Тараса Саківа, Хуанма Гарсію, Дмитра Кравченка і Тодора Петровіча.
За результатами осінньої частини сезону запропоновано нові угоди Данилу Каневцеву та Денису Васіну.
Крім того додамо, перед тренерами головної команди та селекційним відділом “Ворскли” було поставлене завдання підсилитися щонайменше чотирма кваліфікованими виконавцями та приділити увагу розвитку гравців дублюючого складу.