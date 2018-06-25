Вратарь “Динамо” Шовковский впервые рассказал о запрете поддерживать Майдан

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 34624 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 85767 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105245 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120624 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140089 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145034 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183852 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143127 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130711 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 73539 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 100211 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 111109 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 68591 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 41780 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 160852 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 194902 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 202092 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 212283 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 268991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 9326 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 183852 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 114506 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 118184 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 119759 просмотра
Актуальное
Вратарь “Динамо” Шовковский впервые рассказал о запрете поддерживать Майдан

Вратарь “Динамо” Шовковский впервые рассказал о запрете поддерживать Майдан

Киев  •  УНН

 • 69351 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Известный украинский футболист, экс-вратарь футбольного клуба “Динамо” Александр Шовковский дебютировал в роли автора книги. В своем автобиографическом рассказе “Все в твоих руках”, который увидел свет в 2018 году, футболист в подробностях описывает свою жизнь, делиться переживаниям, историями поражений и побед, передает УНН.

Начинается книга главой под названием “Точка отсчета: 30 ноября 2013 год”. В ней автор впервые затронул тему политики и своего отношения к событиям Майдана, который тогда “зарождался” на центральной площади страны.

Повествование Александр Шовковский начал со своего поста в Facebook от 1 декабря 2013 года.

Тогда он написал:

“Я не политик!!!
Но я гражданин!!!
И мой гражданский долг заключается в том, чтобы не оставаться безразличным к тому произволу, что позволили себе власть имущие!!!
Я имею право на своё мнение!!!
И никто!!! Никто не вправе закрывать мне рот!!!
Я один из народа!!! А значит, я и есть народ!!!

Я иду на митинг в Парк Шевченко!!!”

После публикации этих слов, как пишет автор, его мобильный телефон взорвался полусотней входящих звонков и миллионом смс-сообщений.

“Пожалуй, начну я с событий, случившихся 30 ноября 2013 года. С одной стороны, они к спорту не имеют никакого отношения. Но, с другой стороны, имеют — да еще какое.

В тот день, прочитав новости о разгоне студентов, я не смог дозвониться сыну, который тогда жил в Михайловском переулке. После этого на своей странице в Фейсбуке я разместил пост о том, что как гражданин и представитель народа (а значит, сам народ) имею право на свою точку зрения, а потому никто не имеет права закрывать мне рот. И я считаю, что происшедшему — не место в цивилизованной, демократичной, европейской стране. Поэтому иду завтра, 1 декабря, в 12:00, в парк Тараса Шевченко, чтобы продемонстрировать свою позицию.

Это предисловие. Потому что все началось чуть позже. Я лег спать, а потом, непонятно почему, проснулся ночью, взял мобильный (я всегда выключаю на ночь звук) и увидел, кроме полусотни пропущенных звонков, миллион сообщений. Большинство звонков было от руководства клуба. Сообщения — от близких мне ребят. А еще там был номер и просьба перезвонить по нему в любое время суток. Я набрал этот номер и вышел на разговор с Григорием Суркисом. Очень жесткий, очень долгий, очень предметный разговор о том, что я как капитан команды "Динамо Киев" ни в коем случае не имею права вот так выражать свои мысли и идеи. И что, тем более как киевлянин, как известный футболист, который для многих является кумиром и объектом для подражания, я не могу себе позволить высказываться в таком ключе”, — пишет футболист.

Шовковский отметил, что за право на свое мнение ему пришлось долго спорить с владельцем клуба “Динамо” Григорием Суркисом.

“Мы тогда долго спорили. Я пытался искать аргументы и отстаивать свою позицию. Разговор получился бесконечным. Мы вспомнили тогда почти всю мою биографию от и до”, — рассказывает автор.

“В моем посте не было никакого пафоса: я полностью поддерживал ценности, во имя которых на тот момент вышли студенты. К тому же всегда старался в своей жизни придерживаться определенных правил.

Дал слово — держи. От ошибок никто не застрахован? И уж если ошибся? То умей за ошибку попросить прощения...

В конечном итоге я не отступил”, — уточняет Шовковский.

.....

Футболист рассказал, что в утреннем разговоре с Григорием Суркисом, вопрос о поддержке протеста не был решен. Далее были и другие разговоры, и “достаточно тяжелые дни”.

“Но тот жесткий разговор с Григорием Михайловичем Суркисом, а потом на следующий день и с Игорем Михайловичем Суркисом, которому я также старался объяснить, что чувствую и почему так написал, все еще лежал на душе тяжелым грузом. Игорь Михайлович сказал, что у него ко мне как у президента клуба "Динамо Киев" нет никаких вопросов. Но именно в ту ночь у меня в волосках появилась еще одна седая прядка: поседеть за ночь — отнюдь не матафора.

Это были достаточно тяжелые дни и очень непростые моменты. Я понимал, хотя, может, еще и не до конца, насколько важно не отпускать после уже сделанного шага. И насколько этот шаг ответственный. Но тогда я еще не отдавал себе отчет в том, что произойдет в стране, как будут развиваться события, к чему это приведет, и какие последствия нам придется пережить и переживать до сих пор.

Я об этом не говорил ни в одном интервью”, — подытожил автор, заканчивая первую главу своей книги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы