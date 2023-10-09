Враг ночью ударил из артиллерии по Херсону - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Российские войска ночью нанесли удар из артиллерии по Херсону, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Ночью противник совершил артиллерийский обстрел Херсона", - написал Мрочко в Telegram.
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За минувшие сутки, по его словам, Херсонскую городскую территориальную громаду было обстреляно 17 раз, российский враг использовал для этого 120 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Приднепровском и Зеленовке.
"В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки 1 человек, к сожалению, погиб, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два ребенка. Одиннадцатилетняя девочка сейчас в больнице в тяжелом состоянии", - сообщил глава ГВА.