Ворог вночі вдарив з артилерії по Херсону - МВА

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"Вночі противник здійснив артилерійський обстріл Херсона", - написав Мрочко у Telegram.

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За минулу добу, з його слів, Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 17 разів, російський ворог використав для цього 120 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, Придніпровському та Зеленівці.

"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, ще 13 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед них - дві дитини. Одинадцятирічна дівчинка наразі у лікарні у тяжкому стані", - повідомив голова МВА.