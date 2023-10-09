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Ворог вночі вдарив з артилерії по Херсону - МВА

Ворог вночі вдарив з артилерії по Херсону - МВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Російські війська вночі завдали удар з артилерії по Херсону, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Цитата

"Вночі противник здійснив артилерійський обстріл Херсона", - написав Мрочко у Telegram.

Деталі

За минулу добу, з його слів, Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 17 разів, російський ворог використав для цього 120 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, Придніпровському та Зеленівці.

"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, ще 13 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед них - дві дитини. Одинадцятирічна дівчинка наразі у лікарні у тяжкому стані", - повідомив голова МВА.

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