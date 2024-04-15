Волонтеры "обновили" стелу на въезде в Донецкую область: это вызвало возмущение в соцсетях

На днях четверо волонтеров обновили стелу, которая обустроена на въезде в Донецкую область. Они сняли наклейки и закрасили все надписи, которые на ней были оставлены в частности, украинскими военными. Такие действия раскритиковали в соцсетях украинцы, передает УНН.

Результат работы волонтеров обнародовал в соцсетях "Типичный Покровск".

"Обновили стелу на въезде в Донецкую область. Красоту навели: Виктория Черногор, Олег Боровик, Анатолий Шахов, Константин Деревинский. Огромное спасибо", - говорится в сообщении.

Многие в соцсетях негативно восприняли такие действия волонтеров, называя их уничтожением памяти об украинских бойцах.

"Здесь наклейки, подписи, мнения, даже тех, кого уже нет среди нас. Но какое-то непонятное падло москвопоте решило, что имеет право сделать "чистенько". Это не указатель, а место силы", - написала художник Ольга Дрозд.

"Нет, это не шутка от искусственного интеллекта. Это какие-то "активисты" просто взяли и дешевой краской зарисовали ту самую историческую стелу на въезде в Донецкую область. Мы не военные, но тупо больно. Бл@ть, ну хотите вы красивую стелу на въезде - сделайте новую рядом. Не трогайте эту. Там имена тех, благодаря кому вы можете заниматься этой фигней" - пишет фотограф Константин Либеров.

"Эта стела о несокрушимости Донецкой области. И мы запомним ее именно такой. Ведь каждый ее миллиметр - это память. Обо всех, кто отдал свою жизнь за свободную Украину. Обо всех, кто продолжает бороться. О будущем. О вере в победу. О нашей силе и единстве", - написала в соцсети X доброволица Магдалена.

Боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух назвала действия волонтеров уничтожением памяти.

"Мне больно. Это был памятный знак со сверхмощным смыслом и историей, а не просто сообщение о въезде в область. Там были подписи наших собратьев, которых уже нет в живых. Возможно, это так больно, потому что еще ничего не закончилось, а уже краской зарисовано, как будто и ничего не было", - написала она.

Волонтер Яна Статная отметила, что "люди немного переходят грань со своим волонтерством". "Кто просил обновлять стелу? Она была прекрасная, замечательная! Наша лучшая, самая родная. Это не про место для фото, это - память и боль людей..." - написала она.

Правда, есть комментарии и в поддержку покраски стелы.

"Мне лично приятнее смотреть на чистую красивую величественную стелу несокрушимого края, который мы все вместе защищаем не человеческими усилиями, а эти все наклейки подписи и прочее реально где-то на свалке ...", - отметил один из пользователей соцсетей.

Еще один заявил, что считает, что у волонтеров были только хорошие намерения. "Понимаю, что это история и след от наших защитников на ней, но те, кто обновили это точно не хотели сделать хуже. Возможно, просто намеревались показать, что все отстроим, обновим и заживем лучше, чем раньше", - говорится в заметке.

В заметке под видео волонтер Виктория Черногор, которая раскрасила стелу, написала:

"Спасибо всем кто поддерживает и понимает, что Стела - это не мемориал, Стела - это лицо в первую очередь! Эта стела слава Богу не участвует в боевых действиях и надписи благотворительных организаций и доставки пиццы ну так себе. Мемориалы так это память, флаги которые очень хорошо сделали это память и теперь очень дополняют окрашенную стелу. Конечно каждый имеет свое собственное мнение и имеет полное право, но поймут только жители Донецкой области, для которых важно мирное небо сейчас и жизнь, а Стела которая теперь имеет очень красивый вид - напоминание того, что Донбасс - это сердце Украины", - написала волонтер.