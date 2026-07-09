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Volkswagen использует 100 овец на солнечной электростанции в Польше

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

На солнечной электростанции мощностью 18,3 МВт, которая питает завод Volkswagen в Познани, пасутся 100 овец. Проект является частью исследовательской программы по агровольтаике.

Volkswagen использует 100 овец на солнечной электростанции в Польше
Фото: Rafal Pijanski

Автопроизводитель Volkswagen использует 100 овец на солнечной электростанции с 31 000 солнечных панелей в Польше, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

"На огромной солнечной электростанции, которая обеспечивает электроэнергией один из заводов Volkswagen в Польше, Volkswagen заменил газонокосилки на овец, и животные делают больше, чем просто стригут траву", - говорится в публикации.

Вместо газонокосилок стадо из 100 овец теперь пасется под более чем 31 000 солнечных панелей, которые обеспечивают электроэнергией завод Volkswagen в Познани (где, помимо других моделей, производится коммерческий фургон VW e-Crafter). Это, как указано, практичный способ обслуживания объекта, позволяющий исследователям изучать, как сельское хозяйство и солнечная энергетика могут сосуществовать на одной земле.

Солнечная электростанция мощностью 18,3 мегаватт (МВт) построена и управляется берлинской компанией Quanta Energy. В солнечные дни она может производить достаточно электроэнергии для удовлетворения всех потребностей завода, а в течение года обеспечивает около 25% электроэнергии, необходимой заводу.

Проект по выпасу овец является частью более масштабной программы в области агровольтаики, которая сочетает солнечную энергетику с сельским хозяйством на одной и той же земле. Выпас овец на солнечных электростанциях становится все более распространенным явлением в таких странах, как США и Великобритания, и Volkswagen заявляет, что это один из наиболее передовых в Европе проектов в области промышленной агровольтаики, поскольку он также включает большую программу научных исследований.

"Сегодня фотоэлектрическая ферма производит гораздо больше, чем просто экологически чистую электроэнергию. Она также стала местом, поддерживающим биоразнообразие, местное сельское хозяйство и научные исследования. Проект по выпасу овец демонстрирует, что современная промышленность может работать в гармонии с природой", - сказала Марзена Пиллич-Гроньска, директор Volkswagen Poznań.

Проект реализуется совместно с Познанским университетом естественных наук, исследователи которого изучают влияние выпаса овец на благополучие животных, биоразнообразие, качество почвы, растительность и микроклимат участка. Цель – лучше понять, как крупномасштабная солнечная энергетика и сельское хозяйство могут успешно сосуществовать на одной территории.

"Агровольтаика позволяет нам рассматривать фотоэлектрические фермы с более широкой перспективой, чем просто производство энергии, - сказала доктор Йоанна Складановска-Барыза с кафедры животноводства и оценки качества продукции университета. - Мы изучаем, как фотоэлектрические установки влияют на благополучие животных, местную экосистему и снижает ли тень, создаваемая солнечными панелями, тепловой стресс у животных. Одновременно мы анализируем изменения микроклимата, растительности и почвы, чтобы определить решения, способствующие эффективной интеграции возобновляемой энергетики в сельскохозяйственную деятельность".

Овцы будут жить на солнечной электростанции до осени под наблюдением опытных заводчиков. Помимо устранения необходимости в механизированном скашивании, выпас может снизить расходы на техническое обслуживание и выбросы, а также создать среду обитания для насекомых и других диких животных.

По словам владелицы стада Юстины Новак-Гаек, овцы быстро освоились.

"Мы ясно видим, что стадо чувствует себя в безопасности – овцы естественным образом делятся на небольшие группы и спокойно пасутся в разных частях солнечной электростанции. Это лучшее доказательство того, что они хорошо адаптировались к этим условиям, потому что стадо, которое чувствует угрозу, всегда остается вместе", – сказала она.

Солнечная энергетика опережает рост использования газа во всем мире - отчет09.06.26, 09:07 • 6693 просмотра

Юлия Шрамко

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