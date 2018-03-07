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Волкер и глава канцелярии президента Польши обсудили поддержку Украины

Волкер и глава канцелярии президента Польши обсудили поддержку Украины

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер провел встречу с председателем кабинета президента Польши Кшиштофом Щерским и обсудил, как поддержать территориальную целостность Украины. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

“Встретился с Кшиштофом Щерским, председателем канцелярии президента Польши, чтобы обсудить, как отвечать на российскую агрессию в регионе и поддержать территориальную целостность Украины”, — отметил он.

Как сообщал УНН, ранее К.Волкер заявил, что выполнение минских договоренностей означает роспуск “ДНР/ЛНР”.

Met w / Krzysztof Szczerski of @prezydentpl to discuss how to respond to Russian aggression in the region and supportterritorial integrity. pic.twitter.com/Iy9GxwYfgc

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 марта 2018 г.

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