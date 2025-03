Волкер та голова канцелярії президента Польщі обговорили підтримку України

"Зустрівся з Кшиштофом Щерським, головою канцелярії президента Польщі, щоб обговорити, як відповідати на російську агресію в регіоні і підтримати територіальну цілісність України", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, раніше К.Волкер заявив, що мінські угоди передбачають розпуск незаконних структур "ЛНР-ДНР".

Met w/Krzysztof Szczerski of @prezydentpl to discuss how to respond to Russian aggression in the region and supportterritorial integrity. pic.twitter.com/Iy9GxwYfgc

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 марта 2018 г.