Волкер та голова канцелярії президента Польщі обговорили підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер провів зустріч з головою кабінета президента Польщі Кшиштофом Щерським та обговорив, як підтримати територіальну цілісність України. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Зустрівся з Кшиштофом Щерським, головою канцелярії президента Польщі, щоб обговорити, як відповідати на російську агресію в регіоні і підтримати територіальну цілісність України", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, раніше К.Волкер заявив, що мінські угоди передбачають розпуск незаконних структур "ЛНР-ДНР".
Met w/Krzysztof Szczerski of @prezydentpl to discuss how to respond to Russian aggression in the region and supportterritorial integrity. pic.twitter.com/Iy9GxwYfgc
— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 марта 2018 г.