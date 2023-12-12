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Вокруг Авдеевки горячо, россияне штурмуют малыми группами со многих направлений - Барабаш

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 16:11  •  9337 просмотра

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Российские войска проводят частые мелкомасштабные штурмы Авдеевки с разных направлений, но украинские войска успешно отбивают атаки, заявляет Виталий Барабаш.

Вокруг Авдеевки горячо. Российские оккупанты проводят штурмы малыми группами со многих направлений, чтобы найти щель в линии обороны. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, что происходит вокруг Авдеевки, Барабаш ответил: "Действительно очень горячо... Действительно враг поехал техникой. За несколько дней, хоть не больших морозов, но почва подмерзла и техника поехала. Этого мы в в принципе и ждали. Понимали наши командиры, что так будет, готовились к этому, и в результате уже десятки единиц техники за двое суток, сегодня третьи сутки, подбиты, сожжены на нашем направлении".

Он заявил, что происходят штурмовые действия пехотой по всей линии обороны вокруг города.

По всей линии обороны вокруг города штурмовые действия пехотой. То есть эти штурмы постоянные и с очень многих направлений. Это не одно, не три, не пять. Этих направлений уже десятки. Они (штурмуют - ред.) малыми группами по пять, по шесть, восемь до десяти человек с очень многих направлений пытаются штурмовать и найти щель в линии обороны

- рассказал Барабаш.

Барабаш назвал, это массированным нашествием.

Слава ВСУ, держат линию обороны, отбивают все атаки. За прошедшие сутки почти 50 штурмовых действий - это сугубо по нашему направлению

- сказал Барабаш.

Дополнение

Авдеевка остается приоритетом врага на восточном направлении.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Навколо Авдіївки гаряче, росіяни штурмують малими групами з багатьох напрямків - Барабаш
Situation around Avdiivka is hot, Russians are storming in small groups from many directions - Barabash
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