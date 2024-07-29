российские военные, ночью 29 июля, из танка обстреляли Юнаковскую общину в Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Ночью россияне совершили обстрел из танка Юнаковской общины. Зафиксировано 4 взрыва, - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 29 июля 2024 года Украина отразила атаку террористов. Защитники уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 9 беспилотников "Shahed-131/136" над тремя областями.