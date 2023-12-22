Военные рельсы экономики Одесской области: без конфет и гвоздей, но с несколькими тысячами дронов

В этом году из местных бюджетов Одесской области на территориальную и военную оборону собрано 1,5 млрд грн. Из них треть направили на ремонт военного госпиталя, который продолжается до сих пор. Также, большая часть средств пошла на нужды подразделений Силы обороны, однако пока есть остаток резервных средств. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

"Много средств ушло на ремонт военного госпиталя, который сейчас продолжается. Какую-то часть средств мы выделили на закупку некоторых медикаментов. У меня есть еще остаток. Но большая часть средств пошла, конечно, на силы обороны", - сказал он, уточняя, что удалось закупить, среди прочего, 5 тыс. дронов.

Детали

Кроме того, Кипер организовал системную поддержку военных со стороны громад. Теперь громады подают свои предложения в область, в свою очередь область - удовлетворяет запросы командования.

"И сегодня я, как председатель ОВА, это контролирую, потому что запросы на меня приходят. А если запросы приходят от каких-то командиров частей - я даже не рассматриваю их, говорю - обращайтесь к своему командованию, чтобы это было системно и контролируемо", - добавил глава ОВА.

Также Кипер заявил, что в этом году не было закупки конфет для детей. Но без сладостей они не остались.

"Мы нашли свой механизм с ассоциацией глав громад - мы будем учить детей делать эти сладости. А сэкономленные деньги потратим на дроны. Ну серьезно - закупить 3 тысячи пакетов с конфетами? Вы меня не поймете, и я сам себя не пойму. Мы сегодня откладываем ремонт дороги к порту. Мы понимаем, что вложив туда 1 млн - мы заработаем 10 млн. Так что, мы параллельно будем покупать конфеты, тратя на это 3-5 млн? У всех у нас есть дети, они должны иметь праздник. Но мы его организуем иначе. То же самое, кстати, касается закупки гвоздей и тому подобное. Хочу отметить, что такие потребности очень часто закрывает местный бизнес - помогая и с гвоздями, и с досками и другими необходимыми материалами", - говорит глава ОВА.