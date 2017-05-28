Водоснабжение в Красногоровке восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 17:00 водоснабжение в Красногоровке восстановлено. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ДСНС в Донецкой области Вероника Бахал, передает УНН.
"По состоянию на 17:00 водоснабжение в Красногоровке восстановлено. Водоснабжение работает, повреждены только канализационный же точный коллектор диаметром 560 миллиметров ", - сообщила она.
Также она сообщила, что на месте создан штаб по ликвидации последствий артиллерийских обстрелов. В штаб которого входят представители Нацполиции в области, главное управление в области ... и военно-гражданская администрация.
"Сейчас работает 30 спасателей и 5 единиц техники. На месте работают пиротехнические подразделения ", - добавила она.
Как сообщал УНН, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.