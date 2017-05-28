Водопостачання в Красногорівці відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 17:00 водопостачання в Красногорівці відновлено. Про це в ефірі “112 Україна” повідомила речник ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал, передає УНН.
“Станом на 17:00 водопостачання в Красногорівці відновлено. Водопостачання працює, пошкоджено лише каналізаційний само точний колектор діаметром 560 міліметрів,” — повідомила вона.
Також вона повідомила, що на місці створено штаб з ліквідації наслідків від артилерійських обстрілів. До штабу якого входять представники Нацполіції в області, головне управління в області... та військово-цивільна адміністрація.
“Наразі працює 30 рятувальників та 5 одиниць техніки. На місці працюють піротехнічні підрозділи,” — додала вона.
Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.