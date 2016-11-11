Водителей предупредили о снеге и гололедице на дорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По информации Укргидромедцентра, на Украину надвигается циклон, в результате чего ожидаются сложные погодные условия, что значительно усложнит дорожное движение. 13 ноября ожидаются сильные снегопады, гололед, дожди и метели, сообщает Управление безопасности дорожного движения Украины, передает УНН.
В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.
В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах.
Также в южных, восточных и Днепровской областях сильные дожди. Скорость ветра по всей стране усилится до 15-20 с, на юге и западе - местами 25 м/с.
Правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными и неуклонно соблюдать требования правил дорожного движения.