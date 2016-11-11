Водіїв попередили про сніг та ожеледицю на дорогах України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За інформацією Укргідромедцентру, на Україну насувається активний циклон, внаслідок чого очікуються складні погодні умови, що значно ускладнить дорожній рух. 13 листопада очікуються сильні снігопади, ожеледиця, дощі і хуртовини, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху України, передає УНН.
У Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах.
Також у південних, східних та Дніпровській областях сильні дощі. Швидкість вітра по всій країні посилиться до 15-20 м/с, на півдні та заході - місцями 25 м/с.
Правоохоронці радять водіям бути особливо уважними та неухильно дотримуватися вимог правил дорожнього руху.