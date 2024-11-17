Во время ночной вражеской атаки под ударом были теплоэлектростанции, повреждено оборудование - ДТЭК
Киев • УНН
Во время ночной атаки россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. С начала полномасштабного вторжения объекты ДТЭК были атакованы более 190 раз.
В ДТЭК сообщили, что во время ночной атаки россия обстреляла теплоэлектростанции компании. При этом было серьезно повреждено оборудование. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление ДТЭК.
Детали
Сообщается, что во время массированной террористической атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которую совершил враг, были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Однако, в результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.
В ДТЭК добавили, что это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
Напомним
россия осуществила массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи ввел режим экстренных отключений, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.
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