Во время ночного обстрела Херсона россияне попали в больницу: пострадал врач

Из-за ночного обстрела россиянами Херсонщины получил травмы врач медучреждения во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельное осколочное ранение голени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

Такая атака на медицинскую инфраструктуру продолжается. Сегодня ночью в результате обстрела российскими дронами пострадало здание медучреждения на Херсонщине. На территории некоторых корпусов возник пожар - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни один из пациентов больницы не пострадал.

"Однако во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище, травмы получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельное осколочное ранение голени", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей.

Также в области было попадание вблизи медучреждения и вблизи инфраструктурного объекта.