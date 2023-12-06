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Во временно оккупированном Бердянске утром прогремел взрыв

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 08:09  •  11819 просмотра

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел громкий взрыв, из-за которого российские оккупанты перекрыли движение возле мемориала Вечного огня

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области сегодня утром прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил в среду мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН

Бердянск, оккупанты, доставку заказывали? В 5.15 в городе прогремел громкий взрыв, который слышало несколько микрорайонов. После этого оккупанты перекрыли движение вблизи Вечного огня - пока не пропускают даже пешеходов

- написал Федоров в Telegram.

Напомним

Во временно оккупированном Донецке накануне было громко. Там поднялся в воздух склад боеприпасов и "Град" российских захватчиков. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У тимчасово окупованому Бердянську вранці пролунав вибух
An explosion occurred in the morning in the temporarily occupied Berdiansk
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