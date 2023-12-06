Во временно оккупированном Бердянске утром прогремел взрыв

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области сегодня утром прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил в среду мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Бердянск, оккупанты, доставку заказывали? В 5.15 в городе прогремел громкий взрыв, который слышало несколько микрорайонов. После этого оккупанты перекрыли движение вблизи Вечного огня - пока не пропускают даже пешеходов - написал Федоров в Telegram.

Напомним

Во временно оккупированном Донецке накануне было громко. Там поднялся в воздух склад боеприпасов и "Град" российских захватчиков.