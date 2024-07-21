Вечером воскресенья, 21 июля, во Львове начался парастас по языковеду Ирине Фарион. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Проститься с профессором пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники общественного деятеля из разных городов Украины.

Как заявила ее дочь София, прощание с языковедом продлится до 22:00 в храме.

Дополнение

Похороны начнутся в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронят Ирину Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее - поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.