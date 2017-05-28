Ночью улицы обстрелянной Красногоровки будет патрулировать КОВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, спецназовцы будут нести службу по охране общественного порядка, эвакуировать людей на бронетехнике в случае необходимости, осуществлять антитеррористические меры в Красногоровке, передает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Донецкой области.
"По состоянию на 18.00 обстрелов в городе нет. В результате обстрела, который имел место сегодня в период с 6.00 до 8.30, ранены 3 мирных жителей - две женщины и чоловик.Нарази одна из пострадавших с осколочным ранением головы находится в больнице Курахово, другим оказана медицинская помощь, и они уже дома, " - говорится в сообщении.
Отмечают, что повреждено 42 здания, в том числе значительные разрушения получили больница и школа № 2. Также повреждено 3 автомобиля "скорой помощи", водопровод по ул. Белинского, канализацию по ул. Б.Хмельницкого и электролиния.
Кроме того под огонь в Красногоровке попали около десятка улиц - Хмельницкого, Белинского, Нахимова, Сковороды (Ворошилова), Медицинская, Толстого, Садовая, Островского. Сообщение о повреждении домов мирных жителей продолжают поступать.
Полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. Взят под круглосуточную охрану поврежденные школу и больницу, чтобы обеспечить сохранность имущества.
"Улицы патрулируют пешие и мобильные наряды. Отдельная следственно-оперативная группа работает на документирование последствий теракта.
Создано 2 дополнительных мобильных блокпосты, которые дежурят на въездах-выездах из города. Кроме того, ночью город находится под охраной бойцов Корпуса оперативно-внезапной действия, которые будут нести службу на спецтехнике, в частности в районе, приближенном к линии боевых действий. На вооружении корда современный бронеавтомобиль "Варта" и передвижной бронированный штаб ", - говорится в сообщении.
Основной задачей спецназовцев является обеспечение общественного порядка, реагирования на сообщения о происшествиях, проведение контрдиверсионные мероприятий и в первую очередь оказания помощи людям.
Напомним, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка , применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра.