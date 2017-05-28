Вночі вулиці обстріляної Красногорівки патрулюватиме КОРД
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За розпорядженням заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, спецпризначенці будуть нести службу з охорони громадського порядку, евакуювати людей на бронетехніці у разі необхідності, здійснювати антитерористичні заходи в Красногорівці, передає УНН з посиланням на ГУ НП в Донецькій області.
“Станом на 18.00 обстрілів в місті немає. Внаслідок обстрілу, який мав місце сьогодні в період з 6.00 до 8.30, поранено 3 мирних мешканців — дві жінки та чоловік.Наразі одна з постраждалих з осколковим пораненням голови перебуває в лікарні м.Курахового, іншим надано медичну допомогу, і вони вже вдома,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що пошкоджено 42 будівлі, в тому числі значних руйнувань зазнали лікарня та школа № 2. Також пошкоджено 3 автомобілі “швидкої допомоги”, водогін по вул. Бєлінського, каналізацію по вул. Б.Хмельницького та електролінію.
Крім того під вогонь в Красногорівці потрапили близько десятка вулиць — Хмельницького, Бєлінського, Нахімова, Сковороди (Ворошилова), Медична, Толстого, Садова, Островського. Повідомлення про пошкодження будинків мирних мешканців продовжують надходити.
Поліція продовжує нести службу у посиленому режимі. Взято під цілодобову охорону пошкоджені школу та лікарню, аби забезпечити збереженість майна.
“Вулиці патрулюють піші та мобільні наряди. Окрема слідчо-оперативна група працює на документування наслідків теракту.
Створено 2 додаткових мобільних блокпости, які чергують на в’їздах-виїздах з міста. Крім того, вночі місто перебуватиме під охороною бійців Корпусу оперативно-раптової дії, які будуть нести службу на спецтехніці, зокрема в районі, наближеному до лінії бойових дій. На озброєнні КОРДу сучасний бронеавтомобіль „Варта“ та пересувний броньований штаб,” — йдеться в повідомленні.
Основним завданням спецпризначенців є забезпечення громадського порядку, реагування на повідомлення про надзвичайні події, проведення контрдиверсійних заходів та у першу чергу надання допомоги людям.
Нагадаємо, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.