Вночі вулиці обстріляної Красногорівки патрулюватиме КОРД

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31831 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 80149 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 88680 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 81172 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 107598 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75972 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85362 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96646 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88366 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 195478 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8м/с
49%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 6456 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 10027 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 4656 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 12055 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 10781 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 88682 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 195479 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 348563 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 283687 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 393009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17423 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15807 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 81173 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22819 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27821 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Вночі вулиці обстріляної Красногорівки патрулюватиме КОРД

Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. За розпорядженням заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, спецпризначенці будуть нести службу з охорони громадського порядку, евакуювати людей на бронетехніці у разі необхідності, здійснювати антитерористичні заходи в Красногорівці, передає УНН з посиланням на ГУ НП в Донецькій області.

Вночі вулиці обстріляної Красногорівки патрулюватиме КОРД

“Станом на 18.00 обстрілів в місті немає. Внаслідок обстрілу, який мав місце сьогодні в період з 6.00 до 8.30, поранено 3 мирних мешканців — дві жінки та чоловік.Наразі одна з постраждалих з осколковим пораненням голови перебуває в лікарні м.Курахового, іншим надано медичну допомогу, і вони вже вдома,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що пошкоджено 42 будівлі, в тому числі значних руйнувань зазнали лікарня та школа № 2. Також пошкоджено 3 автомобілі “швидкої допомоги”, водогін по вул. Бєлінського, каналізацію по вул. Б.Хмельницького та електролінію.

Крім того під вогонь в Красногорівці потрапили близько десятка вулиць — Хмельницького, Бєлінського, Нахімова, Сковороди (Ворошилова), Медична, Толстого, Садова, Островського. Повідомлення про пошкодження будинків мирних мешканців продовжують надходити.

Поліція продовжує нести службу у посиленому режимі. Взято під цілодобову охорону пошкоджені школу та лікарню, аби забезпечити збереженість майна.

“Вулиці патрулюють піші та мобільні наряди. Окрема слідчо-оперативна група працює на документування наслідків теракту.
Створено 2 додаткових мобільних блокпости, які чергують на в’їздах-виїздах з міста. Крім того, вночі місто перебуватиме під охороною бійців Корпусу оперативно-раптової дії, які будуть нести службу на спецтехніці, зокрема в районі, наближеному до лінії бойових дій. На озброєнні КОРДу сучасний бронеавтомобіль „Варта“ та пересувний броньований штаб,” — йдеться в повідомленні.

Основним завданням спецпризначенців є забезпечення громадського порядку, реагування на повідомлення про надзвичайні події, проведення контрдиверсійних заходів та у першу чергу надання допомоги людям.

Нагадаємо, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,607.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,616.89